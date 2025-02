Rad-Weltverband untersagt Kohlenmonoxid-Methode

Der Radsport-Weltverband UCI verbietet die auch von den Superstars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard genutzte Kohlenmonoxid-Methode. Das seit Monaten diskutierte Verbot, das die Gesundheit der Fahrer schützen soll, tritt am 10. Februar in Kraft, teilte die UCI mit. In medizinischen Einrichtungen soll die Anwendung jedoch weiterhin möglich sein.