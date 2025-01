Weltmeisterin trat kurz vor WM überraschend zurück

Barbara Aigner holte in ihrer Karriere WM-Gold im Riesentorlauf, WM-Silber im Slalom und WM-Bronze im Riesentorlauf. Bei den Paralympics in Peking 2022 eroberte die Niederösterreicherin Silber im Slalom und Bronze im Riesentorlauf. Wenige Tage vor der am 2. Februar beginnenden Para-Ski-WM in Maribor beendete die 19-Jährige ihre Karriere.