Bei Darmspiegelung vergewaltigt: Arzt verurteilt

Das Gericht verhängte sechseinhalb Jahre Haft gegen den 52-Jährigen wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs in 17 Fällen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sich in einer Münchner Gemeinschaftspraxis an den Frauen verging, während sie für Darmspiegelungen unter Betäubung waren.