Kritik an Verordnung für Abschüsse in Schonzeit

„Wir Grünen haben für die Abschussfreigabe wildlebender Vogelarten in Oberösterreich kein Verständnis. Anstatt Energie in den Abschuss von Federwild zu stecken, wäre es zielführender, sich mit dem Schutz von Feld- und Wiesenvögeln zu beschäftigen. In den letzten 25 Jahren hat sich deren Bestand teils halbiert“, so der Grüne Tierschutzsprecher Rudi Hemetsberger.