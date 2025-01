Schwäne auch in Schonzeit zum Abschuss freigeben

14 Tage Frist

Betroffene Grundbesitzer oder Jäger müssen der Landesregierung vorab ein Entnahmeformular übermitteln. Binnen 14 Tagen legt diese dann fest, ob und in welcher Höhe Tiere getötet werden. Der Landesjägermeister legt Wert darauf, dass es etwa im Fall von Schwänen kein jagdliches Interesse gebe. „Kein Jäger hat Interesse daran, einen Schwan zu töten – so etwas macht doch keine Freude.“ In Ausnahmefällen sei das leider nötig. „Wir sind ja auch Dienstleister der Land- und Forstwirtschaft und für Schäden zuständig, die jagdbares Wild verursacht. Allzu oft sind wir schon auf den Kosten sitzen geblieben.“