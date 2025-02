Vorsicht bei Betrugsversuchen via Telefon

„Hilfe“ gegen Bezahlung in Kryptowährung

Für eine Überweisung von 900 Euro via Kryptowährung bot der „Anwalt“ an, die Angelegenheit für sie zu erledigen. Nachdem die Frau eingewendet hatte, dass ihr diese Form der Bezahlung fremd sei, ließ sich der Mann überreden, dass der Betrag auch auf ein Konto eingezahlt werden könne.