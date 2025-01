Hunderte Trauergäste beim Abschied von Otto Schenk

Sohn Konstantin Schenk emotional

„Wir haben zwar nie über diesen Tag mit ihm gesprochen“, erzählte Tamara Trojani, Ehefrau von Konstantin Schenk, der „Krone“, „Aber so ein Tag wie dieser, der hätte ihm bestimmt gefallen.“ Das war auch der Grund, warum die Trauergemeinde mit bunter Kleidung auftrat – es wäre im Sinne des Verstorbenen gewesen. Es war auch Sohn Konstantin, der, bevor Dompfarrer Toni Faber die Einsegnung vornahm, berührende letzte Worte für den Schauspieler, den Operninszenierer, den Alleskönner, seinen Vater fand: „Ich habe als Sohn die Ehre gehabt, so viel von ihm zu lernen, so viel von ihm zu sehen und möchte mich auch noch einmal hier von meiner Mutter verabschieden, die eine strenge Mutter war, mit der es nicht immer so leicht war, aber die so viel Gutes wollte.