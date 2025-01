100 Wiener Senioren verlieren jetzt ihr Zuhause

FSW will auch Mitarbeiter übernehmen

Auch für die Mitarbeiter der Residenz gibt es Möglichkeiten: Ihnen wurde angeboten, in Einrichtungen anderer Partnerorganisationen des FSW weiterzuarbeiten. Christian Hennefeind, Geschäftsführer der Häuser zum Leben, versichert: „Als größter Anbieter von Seniorenbetreuung in Wien stehen wir bereit, um Bewohnern und Mitarbeitern eine neue Perspektive zu bieten. Unser Netzwerk und unsere Erfahrung gewährleisten Sicherheit und Stabilität in dieser herausfordernden Situation.“