Petersen hofft diesmal auf schnelleren Vertrag

Stark! KAC-Stürmer Nick Petersen hält diese Saison schon bei 48 Scorerpunkten, ist teamintern die klare Nummer eins. Im Sommer musste er beim Vertrag Einschnitte machen und lange warten – klar hofft der Kanadier, dass es diesmal schneller geht. Am Freitag kommt Graz – holt der KAC einen Punkt mehr als der VSV in Salzburg, ist man frühzeitig fix in den Play-offs.