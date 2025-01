Bauernhaus samt Stall komplett ausgebrannt

In der Gemeinde Bartholomäberg herrschte am Donnerstag Feueralarm, ein altes Bauernhaus mit angebautem Stall war gegen 10.30 Uhr in Brand geraten. Erst gingen die Florianijünger nur von einem Dachstuhlbrand aus, doch als sie vor Ort eintrafen, stand die Immobilie bereits in Vollbrand.