Große Pläne mit kleinen Preisen

Die polnische Pepco-Kette sperrte in den letzten zwei Jahren 73 Filialen in Österreich auf und sucht ständig neue Standorte. Nicht nur hier, denn der Konzern versucht in Europa Marktführer im Non-Food-Bereich zu werden. Der deutsche Konkurrent Tedi betreibt derzeit 187 Filialen zwischen Neusiedler- und Bodensee und will bis Ende 2024 die Anzahl auf etwa 200 Shops erhöhen.