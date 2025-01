Wie man seine Motivation für Sport aufrechterhält

„Krone“: Der Neujahrsvorsatz, mehr Sport zu machen, dürfte bei vielen mittlerweile wieder abgeklungen sein. Wie kann man Motivation aufrechterhalten?

Mirjam Wolf: Der entscheidende Punkt ist, aus welchem Motiv heraus ich mir den Neujahresvorsatz vornehme. Wir leben in einer Welt, in der wir viel mit neuen Trends konfrontiert werden. Wenn das Motiv ist „weil es alle machen“, wird das nicht ausreichen, um etwas langfristig aufrechterhalten zu können. Entscheidende Frage: Was möchte ich erreichen?