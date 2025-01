Champions League: Jetzt gibt’s absoluten Kracher!

Auslosung am Freitag

Zur Erklärung: Jede Mannschaft in den Playoffs hat zwei mögliche Gegner. So können zum Beispiel Teams auf den Plätzen neun und zehn nur gegen den 23. oder den 24. der Abschlusstabelle gezogen werden. Die Duelle finden am 11./12. sowie 18./19. Februar statt, die Auslosung findet am Freitag (12 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) statt.