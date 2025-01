„Ich weiß nicht, wie es mit uns weitergehen soll“

In der Warteschleife ist in Wels ein Maßnahmenpaket für die Bekämpfung der (Kinder-)Armut. Wie berichtet, wurde der Antrag der SPÖ einem Ausschuss zugewiesen. Die FPÖ will das Paket erst schnüren, wenn genaue Zahlen aller Armutsgefährdeten vorliegen – Kritiker poltern. „Es brennt der Hut“, so der parteilose Gemeinderat Ralf Drack.