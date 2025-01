Verpackungsspezialist legt Millionenpleite hin

Was zur Insolvenz geführt hat? „Kunden haben in der ersten Corona-Phase ihre Läger aufgebaut und sind dann mit vollen Lägern in eine Phase gegangen, in der sie dann insgesamt weniger gebraucht haben“, beschreibt Teufelberger die Folgen des Nachfrageeinbruchs. Dazu kam eine Überkapazität am Markt, das machte zusätzlich Druck auf die Preise.