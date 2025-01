Ein stiller Abschied vom „Torjäger-Original“

Beim GAK sind seine 19 Bundesliga-Treffer unvergessen, bei Flavia ist nach wie vor sein Karriere-Highlight (an der Seite von Erwin Ziegler und Petar Gudelj) in aller Munde: Am 27. 5. 1985 erzielte Kurt im Römerstadion gegen Bregenz/Dornbirn das Tor des Jahres der Saison ’84/85, in der er mit 19 Treffern Schützenkönig der Zweiten Liga geworden ist. Diesen Treffer gibt’s am Donnerstag in der Kirche via Video zu bestaunen.