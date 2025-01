Meryl Streep nur ganz knapp dem Inferno entkommen!

Loch in den Zaun geschnitten

Laut Abe Streep hatte die 75-Jährige nach dem Evakuierungsbefehl der Feuerwehr versucht, mit ihrem Auto zu fliehen: „Doch sie konnte nicht durch ihr Tor fahren, weil ein großer Baum umgestürzt war und ihr den Weg versperrte.“ Zu Fuß hätte Streep der – wegen der orkanartigen Windböen bis zu 100 km/h schnellen – Feuersbrunst niemals entkommen können. In ihrer Not rief Streep ihren direkten Nachbarn an, der zum Glück noch nicht weg war: „Sie hat sich von ihm einen Bolzenschneider geliehen und ein Auto-großes Loch in den Drahtzaun zu dessen Grundstück geschnitten. Dann ist sie mit ihrem Wagen durch den Nachbargarten geflohen.“