Runzlig und fast blind: Nachwuchs bei Nacktmullen

Fokus auf Nacktmulle bei Krebsforschung

Die ostafrikanischen Nager verbringen ihr Leben in unterirdischen Tunnelsystemen und sind fast blind. „Die Luft in ihren Gängen hat einen hohen Kohlenstoffdioxidgehalt. Nacktmulle kommen mit sehr hohen CO2-Konzentrationen zurecht, die für andere Säugetiere sogar tödlich sein können. Die meisten Nagetiere werden maximal drei bis vier Jahre alt, Nacktmulle dagegen können bis zu 30 Jahre alt werden. Das sind einige der Gründe dafür, warum diese Tiere unheimlich faszinierend sind“, so Anton Weissenbacher, zoologischer Kurator im Tiergarten Schönbrunn. Nacktmulle stehen auch im Fokus der Krebsforschung. Denn die runzligen Tiere erkranken praktisch nie an Krebs.