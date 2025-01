Schwärzler lag dreimal voran und verlor trotzdem

In dieser Woche setzte der 18-Jährige seine Südamerika-Tournee in Punta del Este (Uru) fort, wo Schwärzler allerdings in die Qualifikation musste. Die startete der Weltranglisten-330. auch durchaus vielversprechend. In der ersten Runde setzte sich der Youngster gegen den 29-jährigen Peruaner Conner Huertas del Pino (ATP-Nr. 275) nach 93 Minuten mit 6:4, 6:2 durch.