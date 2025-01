Föhniger Wochenstart, dann bringt Kaltfront Schnee

Schneefall bis in die Täler möglich

Auch am Dienstag bestimmen dichte Wolken das Wetter. Besonders im westlichen und südlichen Bergland regnet oder schneit es immer wieder kräftig. Im Laufe des Tages breitet sich der Niederschlag auf weitere Teile des Landes aus, während es im Westen am Nachmittag wieder trockener wird. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1000 Metern, im Südosten jedoch deutlich höher. In Oberkärnten könnte es vorübergehend bis in die Täler schneien. Der Wind weht im Osten lebhaft aus südlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen 6 bis 15 Grad, mit den höchsten Temperaturen im Burgenland.