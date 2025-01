Kindl fährt in Oberhof im Einsitzer auf Rang drei

Wolfgang Kindl ist am Sonntag beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Oberhof aufs Podest gefahren. Der 36-jährige Tiroler landete wie im Doppel-Bewerb am Samstag auch im Einsitzer auf Rang drei, er musste sich nur den deutschen Lokalmatadoren Max Langenhan und Felix Loch geschlagen geben.