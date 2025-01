Wahl-Rätsel: Wer steckt hinter diesen Kürzeln?

„Kanzlerduell“ in den Gemeinden?

So kann man etwa am Sonntag auch KURZ und KERN wählen. Hinter Ersterem verbirgt sich die Liste Nachhaltiges Hürm, Zweiteres steht für die Liste Kern in Petzenkirchen. Ob LUST tatsächlich Lust darauf macht, die Liste unabhängiges soziales Steinakirchen anzukreuzen, wird sich erst weisen. Und mit GNADE flehen die Gnadendorfer Demokraten um Stimmen. Nichts mit Pistolen hat in Göttlesbrunn-Arbesthal freilich GLOCK zu tun – es handelt sich lediglich um die Liste von Bürgermeister Franz Glock.