Der „Kanalrebell“ möchte es noch einmal wissen

Abgabenreduktion gefordert

In seiner Heimat fordert er eine Reduktion dieser Abgaben um zumindest 20 Prozent. „Der Überschuss wird nur ins Zupflastern investiert“, ärgert er sich auch über die „massive Versiegelung“ im Ort. So kritisiert Laaber beispielsweise den mit „enormen Kosten“ verbundenen Radweg nach Atzelsdorf. „Er endet an den Endpunkten urplötzlich. Das ist aus Sicherheitsgründen bedenklich“, so Laaber, selbst passionierter Radrennfahrer.