„Bürgermeister-Partei“ schon seit 40 Jahren

Er selbst war 18 Jahre im Amt, bevor er an seinen Nachfolger Christoph Prinz übergab. Diese führte die Stadt sogar noch ein Jahr länger, bevor dieser an Christian Flammer – Sohn des Listengründers – übergab. Vor Ort steht die unparteiische Allianz also für eine gewisse Kontinuität. „In 40 Jahren stellen wir hier erst den dritten Bürgermeister, das hat in ganz Niederösterreich sicher Seltenheitswert“, ist man sich bei der Liste sicher.