Crew klebt randalierender Passagierin Mund zu

Elf Stunden braucht man auf dem Luftweg von San Francisco nach Nadi in Fidschi – während für die einen die Zeit wie im Flug vergeht, liegen bei den anderen irgendwann die Nerven blank. So erging es etwa einer Australiern. Auf der ersten Hälfte der Reise sei sie sehr ruhig gewesen, schreibt news.com. Doch dann habe der Ehemann die Besatzung gebeten, sich auf einen anderen Platz setzen zu dürfen, der von seiner Angetrauten entfernt sei, schildert ein Passagier gegenüber dem Nachrichtenportal. „Als die Besatzung sich weigerte, der Frau zu sagen, wohin er umgesetzt worden war, fing die Frau an, lauter zu werden.“