„Weihnachtsmann“ wegen Mordversuchs angeklagt

Tatmesser in Pflanzentrog vergraben

Der „Weihnachtsmann“ stieß den 54-Jährigen schließlich in ein Gebüsch. Als sich jener aufgerappelt hatte und auf den Angeklagten zukam, zog dieser ein Klappmesser, packte den 54-Jährigen mit der linken Hand an der rechten Schulter „und führte mit seiner rechten Hand fünf gezielte Stichbewegungen mit dem Messer gegen die Oberkörpervorderseite des Mannes aus. Nach dem fünften Stich ließ er von ihm ab und lief davon. Auf seinem Fluchtweg vergrub er das Messer in einem Pflanzentrog“, ist in der Anklageschrift zum Tatablauf zu lesen.