Winterliche Hochgenüsse in Top-Restaurants

In dieser dunklen und kalten Jahreszeit sehnen wir uns nach Aufheiterung unserer Sinne. Genauso darauf zielt die Wintergenusswoche ab. Von 3. bis 9. Februar können Gäste in über 60 Top-Restaurants, darunter 50 Haubenlokale, winterliche Aromen und saisonalen Köstlichkeiten in vollen Zügen genießen. „Die Wintergenusswoche bietet den perfekten Anlass, sich in der kalten Jahreszeit kulinarisch verwöhnen zu lassen. Unsere teilnehmenden Restaurants zaubern winterliche Genüsse, die mit kreativen und traditionellen Elementen überraschen“, erklärt Franz Bernthaler, Geschäftsführer der Culinarius Gruppe.