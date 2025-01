Vor dem WM-Start herrscht Ratlosigkeit

Ein Getränk bei den Hahnenkamm-Rennen im Jänner 2024 um 20 Euro, drei Tage später in Schladming vier Gläser um denselben Betrag. Nur ein kleiner Fingerzeig, wie sehr sich das Alpen-Mekka vom Rest der Skiwelt absetzt. Wer ein Zimmer an diesem Wochenende in der Gamsstadt ergattert, hat tief in die Tasche zu greifen, eine Shoppingtour in den edlen Boutiquen kann sogar zum Privatkonkurs führen.