Linzer Direktorin lässt Bildungssystem durchfallen

„Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung: keine Bildung“, wusste schon John F. Kennedy. Über Sprüche wie jenen des ehemaligen amerikanischen Präsidenten kann eine Linzer Volksschuldirektorin vermutlich nur resigniert den Kopf schütteln. Die „OÖ-Krone“ traf Edeltraut Kufleitner (46) an „ihrer“ Volksschule 20, Diesterwegschule. „Heute ist der erste Tag seit Langem, an dem ich nicht supplieren muss“, erklärt die Direktorin einer Einrichtung, die gerne als Brennpunktschule bezeichnet wird.