Heimpflege im Abseits: „Ungleichgewicht wächst“

Jeder will daheim alt – und dort gepflegt – werden. Die Bedingungen dafür werden aber immer schwieriger, warnt die zuständige Caritas-Leiterin des Bereichs für Wien. Gerade seit die Politik endlich den Pflegekräftemangel in den Spitälern ernst nimmt, hat sich die Lage in der Heimpflege verschärft.