So denken Österreicher über Trumps zweite Amtszeit

So erwarten 45 Prozent negative Auswirkungen auf Frieden und Sicherheit in der Welt, 52 Prozent auf die Demokratie weltweit, 53 auf die globale Wirtschaft und 54 Prozent auf die Beziehungen EU-USA. Demgegenüber gehen nur 19 Prozent der Österreicher davon aus, dass sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa in den nächsten vier Jahren unter Trump verbessern werden. Für nur 18 Prozent ist Aufwind für die Demokratie in Sicht. Dass es für die Weltwirtschaft besser wird, glauben 22 Prozent. Immerhin 31 Prozent hoffen auf positive Effekte für Frieden und Sicherheit.