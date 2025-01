Immer häufiger sind Islamisten noch Schulkinder

Die Anzahl islamistischer Gefährder – also all jener, denen man Anschläge zutraut – steigt demnach permanent an. Ein Grund dafür sind auch hier TikTok und andere soziale Medien. Die Kinder, heißt es, würden die Ideologie der Terrorgruppen direkt mit in die Schulen bringen. Vor allem in Wien kam es schon zu einigen gewalttätigen Vorfällen.