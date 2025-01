Aus für Joel Schwärzler in Buenos Aires

Für Joel Schwärzler (ATP-330) war beim mit 60.000 Dollar dotierten Challenger-Turnier in Buenos Aires (Arg) im Achtelfinale Endstation, das Ländle-Ass unterlag Alvaro Guillen Meza (Ecu/ATP-270) glatt in zwei Sätzen mit 3:6 und 2:6 in 1:31 Stunden Spielzeit.