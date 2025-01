Kanzler macht Platz für Mühlviertler Abgeordnete

Landes-ÖVP gab am Montag grünes Licht

So lange musste die Tochter des früh verstorbenen Freistädter Bürgermeisters Christian Jachs aber nicht warten. Durch den Rücktritt von Karl Nehammer wird Jachs‘ Platz früher frei, weil Plakolm auf der Bundesliste nachrückt. Formell wird das alles bei der morgigen Sitzung des Nationalrats in Wien. Die Landes-ÖVP gab dafür jedenfalls schon am Montagabend grünes Licht.