Ehefrau tanzte vor dem Fernseher und kaufte Cola

An den richtigen Schrauben gedreht

Ehefrau Paige bedankte sich auf Instagram explizit bei Tim Yelverton, der in Strakas Team für das kurze Spiel zuständig ist: „Der Erfolg begann mit der harten Arbeit daheim.“ Denn Straka hatte nach der vergangenen Saison analysiert: „Es war ein gutes Jahr. Hätte ich noch besser geputtet, wäre ein phantastisches Jahr möglich gewesen.“ Also arbeitete er mit Yelverton in der Saisonvorbereitung akribisch am kurzen Spiel. Schon bei den beiden Turnieren auf Hawaii gab es große Fortschritte. In La Quinta platzte dann endgültig der Knoten.