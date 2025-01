Konferenz mit BVB und Liverpool, LIVE ab 21 Uhr

Schicksalsspiel für Sahin

Für Nuri Sahin könnte der Trip in die Emilia-Romagna zum FC Bologna die letzte Dienstreise als Trainer von Borussia Dortmund sein. Am Dienstag (21 Uhr) kommt es in der Champions League zum Schicksalsspiel für den BVB-Coach. Nach drei Niederlagen in Serie zählen für Sahin im Österreicher-Duell zwischen Marcel Sabitzer und ÖFB-Kollege Stefan Posch nur drei Punkte.