Das bereits 2018 gegründete „Digital Solution House“ ist ein wichtiger Bestandteil der Innovationsstrategie von Liebherr. Dort entwickelte IT-Prozesse und -dienste finden beim Maschinenhersteller Anwendung in der Praxis. Nun wurde das „Digital Solution House“ am „Campus V“ in Dornbirn wiedereröffnet. „Das offene Konzept bezieht neben internen Abteilungen auch externe Partner wie Kunden, Experten und Studierende mit ein. Dieser Ansatz ermöglicht vielfältige Perspektiven und garantiert innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen“, erläuterte Reinhard Krappinger, Spartengeschäftsführer Technik bei „Liebherr“.