Richtiger Baumschnitt sorgt für reichlich Ertrag

Viele Gartenliebhaber warten schon sehnlichst auf den Frühling und den Start in die Gartensaison. Doch schon jetzt gibt es einiges an Arbeit in den Gärten. Vor allem bei Obstbäumen, die in den ersten Monaten des Jahres geschnitten werden sollen.Damit soll ein reicher Ertrag gesichert werden.