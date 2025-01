Ausdruck der Persönlichkeit mit Wohlfühlfaktor

Palette der Jogginghose ist breitgefächert

Was mit einer lustigen Idee vier junger Männer in Graz begann, wird mittlerweile in über 50 Länder der Welt zelebriert. Viele Menschen spazieren an diesem Tag selbstbewusst in ihrer Jogginghose zur Schule, zur Uni oder ins Büro. Bei Lisa spielt die Hose mit dem elastischen Bund keine Rolle: „Da zieh’ ich lieber Loungeware (z. B. weite Hosen) an. Jogginghosen trag’ ich ausschließlich beim Sport.“ Die Palette der Jogginghosen ist breit gefächert, ob für zu Hause oder mit hohen Schuhen und Blazer – auf den Anlass kommt es an. Dann lautet die Devise: Bequem und schön!