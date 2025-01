Rennen für tödlich verunglückten Bergsteiger

Zum bereits dritten Fassdaubenrennen lädt Maria Gritzner von der Leonhardhütte am Maltaberg. „Nenngeldeinnahmen wurden bereits einmal gespendet“, so Tochter Dèsirèe Erlacher. Und auch heuer zeigen die Wirte großes Herz. „Das Nenngeld – also 20 Euro pro Zweier-Team kommt der Bergrettung Lieser-Maltatal zugute.“