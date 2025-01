Dieser Büchsenmacher repariert die ältesten Waffen

Wenn es um Jagd- und Sportwaffen geht, ist man bei Peter Ebenberger wohl an der richtigen Adresse. „Bei mir gibt es alles, was das Herz in dieser Branche begehrt“, zeigt sich der Waffenexperte stolz. „Von der kleinsten bis zur größten Waffe – also vom Blasrohr, der Steinschleuder über Pfeil und Bogen bis hin zur größten Jagd- und Zivilwaffe ist bei mir alles dabei“, so der Spittaler (56), der stark auf Beratung setzt. Denn: „Diese ist das A und O, da nicht jede Waffe für jeden geeignet ist“, betont der Waffen-Konstrukteur, der dafür weltweit Erfahrungen sammelte.