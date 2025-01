Streit von Lively & Baldoni: Das Ende von #MeToo?

Schon zur Premiere im vergangenen Sommer stimmte etwas nicht. Blake Lively und Justin Baldoni, die beiden Hauptdarsteller des Filmdramas „Nur noch ein einziges Mal“, zeigten sich nicht gemeinsam auf den roten Teppichen, sprachen in Interviews so gut wie nie übereinander und folgten sich gegenseitig nicht mehr in den sozialen Medien.