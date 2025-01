Kinderspielzeug voll mit Drogen in Syrien entdeckt

„Hier in der Lagerhalle wurde die Drogen vorbereitet und verpackt. Das Captagon wurde dann über den Hafen in andere Länder gebracht“, erläutert. Laut seinen Angaben sind etwa 50 bis 60 Millionen Captagon-Pillen beschlagnahmt worden, die der Vierten Division gehörten. „Das ist das größte Lager dieser Art in der Gegend“.