Corona, Gendern: Kiels Neuer hat Erklärungsbedarf

„Wollte niemanden beleidigen“

„Wir haben im Rahmen der Verpflichtung von John Tolkin mit dem Spieler über diese Themen aufgrund der Umstände seiner kritisierten Social-Media-Aktivitäten gesprochen. John hat uns in den Gesprächen glaubwürdig dargelegt, dass er mit diesen Likes niemanden verletzen oder beleidigen wollte“, schreibt der Klub auf der eigenen Homepage: „Zudem hat sich John bereits, kurz nachdem die Kritik an seinem Verhalten aufkam, öffentlich u.a. in einem US-Fernsehinterview dafür entschuldigt.“