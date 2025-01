Wo sich Gäste in Kärnten besonders wohlfühlen

Bestplatzierter Betrieb am Faaker See

Bestplatzierter Kärntner Betrieb ist das Hotel Karnerhof am Faaker See. „Mit seiner idyllischen Lage und einem Rundum-Angebot für Erholung und Genuss begeistert das Hotel. Die Zimmer mit Seeblick und Balkon sind ein Rückzugsort. Der freundliche Service sorgt dafür, dass der Aufenthalt stets zu einem positiven Erlebnis wird“, schreibt HolidayCheck. Hausherrin Ursula Karner ist glücklich über den Award. „Wir haben von März bis Jänner geöffnet, der Betrieb hat 90 Mitarbeiter. Zuletzt wurde die Spa-Anlage groß ausgebaut. Am 20. März wird ein neuer Bereich im Spa-Paradies eröffnet. Es freut uns, dass es den Gästen bei uns gefällt.“