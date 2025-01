Bei der Kälteschlacht drohen sogar Amputationen

Startschuss zur großen Mission: Samstag steigen die Kansas City Chiefs in die Play-offs der NFL ein und machen sich auf den Weg, Geschichte zu schreiben. Sie wollen als erstes Team zum dritten Mal in Folge den Super Bowl holen. Der Schlager des Viertelfinals folgt am Sonntag. Bei erwarteten -15 Grad in Buffalo fordern die Bills die Baltimore Ravens – noch härter wird wohl der Kampf mit den Elementen, auch für die Fans.