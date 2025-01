Himmel über Tirol ist Schauplatz von Großeinsatz

Wenn vom 20. bis 25. Jänner das Weltwirtschaftsforum in Davos läuft, überwacht unser Heer den Luftraum. Innsbruck wird dabei zum Stützpunkt für einen Großteil der Flugzeuge, die an der Operation beteiligt sind. Am Flughafen machen sie sich derzeit bereit, den Himmel über Tirol zu verteidigen.