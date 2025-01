Ötzi-Zeit als erste Gratis-Schau im Linzer Schloss

Wie lebte man in Oberösterreich in Zeiten von Ötzi oder der frühen Bergmänner in Hallstatt? Wie lebte man in der Römerzeit? Das wird in einigen Monaten man unter den Arkaden im Linzer Schlossmuseum teils gratis sehen können. Doch vorher muss umgebaut werden. Die „Krone“ hat erste Details.