Jeder 6. Neuwagen im Ländle war 2024 ein E-Auto

In den vergangenen zehn Jahren kamen in Vorarlberg insgesamt mehr als 10.000 Elektroautos auf die Straßen, nämlich exakt 10.775. Allein im Vorjahr wurden 1986 E-Pkw neu zugelassen. Das waren zwar um 445 weniger als im Jahr 2023, aber mehr als dreimal so viele wie noch 2019. Auch österreichweit ging die Zahl der neu zugelassenen Stromer leicht zurück.