Gemeinderatswahlen: Was junge Wähler erwarten

Politische Parteien setzen auf junge Kandidaten

Die Junge Volkspartei (JVP) möchte jungen Menschen eine aktive Rolle in der Politik ermöglichen und setzt auf eine breite Beteiligung: Mit insgesamt rund 1.700 Kandidaten unter 25 Jahren in 568 niederösterreichischen Gemeinden will sie sicherstellen, dass die Anliegen der jungen Generation Gehör finden. Nicht so viele Jugend-Kandidaten schicken die anderen Parteien ins Rennen. Doch auch SPÖ, FPÖ, Grüne und Neos setzen vielerorts auf Jungpolitiker auf den Kandidatenlisten.